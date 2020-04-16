Белый Дом: Страны G7 хотят реформирования ВОЗ и договорились координировать противодействие вирусу

Новости мира:Сегодня лидеры "большой семерки" призвали провести обзор и реформирование ВОЗ и договорились о совместной борьбе с коронавирусом.

В четверг лидеры группы стран "большой семерки" призвали провести обзор и реформирование Всемирной организации здравоохранения и договорились обеспечить согласованный глобальный подход в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил в четверг Белый дом, передаёт Reuters.

"Лидеры "большой семерки" договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на этот кризис в области здравоохранения и связанное с ним гуманитарное и экономическое бедствие, а также для начала сильного и устойчивого восстановления", — говорится в заявлении Белого дома по итогам видеоконференции, проведенной между лидерами.

Также отмечается, что лидеры "признали, что страны "большой семерки" ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и большая часть разговора была сосредоточена на отсутствии транспарентности и хроническом неправильном управлении пандемией со стороны ВОЗ".

"Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию", — сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.