Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

Белый Дом: Страны G7 хотят реформирования ВОЗ и договорились координировать противодействие вирусу

Белый Дом: Страны G7 хотят реформирования ВОЗ и договорились координировать противодействие вирусу
21:59 Сегодня Телеграф УНН Фото: twitter

Новости мира:Сегодня лидеры "большой семерки" призвали провести обзор и реформирование ВОЗ и договорились о совместной борьбе с коронавирусом.

В четверг лидеры группы стран "большой семерки" призвали провести обзор и реформирование Всемирной организации здравоохранения и договорились обеспечить согласованный глобальный подход в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом сообщил в четверг Белый дом, передаёт Reuters.

"Лидеры "большой семерки" договорились сохранять приверженность принятию всех необходимых мер для обеспечения сильного и скоординированного глобального реагирования на этот кризис в области здравоохранения и связанное с ним гуманитарное и экономическое бедствие, а также для начала сильного и устойчивого восстановления", — говорится в заявлении Белого дома по итогам видеоконференции, проведенной между лидерами. 

"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим

Также отмечается, что лидеры "признали, что страны "большой семерки" ежегодно вносят более миллиарда долларов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), и большая часть разговора была сосредоточена на отсутствии транспарентности и хроническом неправильном управлении пандемией со стороны ВОЗ".

"Лидеры призвали к тщательному пересмотру и реформированию", — сказано в сообщении. 

Как сообщалось, ранее Трамп заявил, что поручил своей администрации приостановить взносы в бюджет ВОЗ "до проведения оценки роли организации в плохом управлении и сокрытии данных о распространении коронавируса". По его словам, из-за неверных оценок и рекомендаций организации коронавирусом в мире заразилось в 20 раз больше людей, чем могли бы.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Карантин, Коронавирус, G7.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
02 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
03 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь