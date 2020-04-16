"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим

Новости Украины:В Украине власти рассматривают вариант перехода к так называемому смарт-режиму карантина после 24 апреля.

В Украине рассматривают вариант перехода к так называемому смарт-режиму карантина после 24 апреля.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook.

"В правительстве активно анализируют то, как сбалансировать карантинные ограничения и мероприятия вместе с запуском и восстановлением украинской экономики, потому что каждая неделя карантина – это большие экономические потери для государства. Я прогнозирую, что после 24 апреля могут быть продлены карантинные мероприятия, но рассматривается вариант перехода к так называемому смарт-режиму, там, где возможно, ограничения будут ослабевать", - написал он.

Мокан добавил, что упрощенный режим карантина точно не будет касаться массовых мероприятий, восстановления работы образовательных учреждений.

По его словам, в Украине могут разрешить идти на работу определенным категориям населения, которые не входят в группы риска по заболеваемости, чтобы экономически восстанавливать активность в государстве.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля.

Закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение

2 апреля правительство приняло постановление об усилении карантинных ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине карантин стал жестче, в частности запретили ходить по улицам более, чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.

По данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.