Скачать
Четверг, 16.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
В Чернобыле появились три новых очага тления (Видео, Фото)
Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
Реал показал "Сантьяго Бернабеу" будущего (Видео)
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено
СМИ: Количество Sony PlayStation 5 будет ограничено

"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим

"Смарт-режим": Карантин в Украине может стать другим
21:45 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости Украины:В Украине власти рассматривают вариант перехода к так называемому смарт-режиму карантина после 24 апреля.

В Украине рассматривают вариант перехода к так называемому смарт-режиму карантина после 24 апреля.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров Украины в Верховной Раде Василий Мокан в Facebook. 

"В правительстве активно анализируют то, как сбалансировать карантинные ограничения и мероприятия вместе с запуском и восстановлением украинской экономики, потому что каждая неделя карантина – это большие экономические потери для государства. Я прогнозирую, что после 24 апреля могут быть продлены карантинные мероприятия, но рассматривается вариант перехода к так называемому смарт-режиму, там, где возможно, ограничения будут ослабевать", - написал он.

В Минздраве назвали церкви, где верующие заразились COVID-19

Мокан добавил, что упрощенный режим карантина точно не будет касаться массовых мероприятий, восстановления работы образовательных учреждений.

По его словам, в Украине могут разрешить идти на работу определенным категориям населения, которые не входят в группы риска по заболеваемости, чтобы экономически восстанавливать активность в государстве.

Как сообщалось, с 12 марта в Украине ввели карантин в учебных заведениях и ряд других мероприятий по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19. 

Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль

25 марта чрезвычайную ситуацию ввели по всей Украине. Карантин продлили до 24 апреля.

Закрыли заведения торговли, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков. Также остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днипре, прекращено междугородное и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение 

2 апреля правительство приняло постановление об усилении карантинных ограничений. Таким образом, с 6 апреля в Украине карантин стал жестче, в частности запретили ходить по улицам более, чем по двое и находиться в общественных местах без масок или респираторов.

В Украине с начала карантина в центрах занятости зарегистрировалось почти 90 тыс человек

По данным ЦОЗ, в Украине лабораторно подтвержден 4161 случай COVID-19, из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 397 новых случаев.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ВРУ, Кабмин, Рада, Карантин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Страстная пятница 17 апреля 2020 года: что можно и что нельзя делать в этот день
02 Узнайте свой особенный способ мышления: психологический тест
03 Короткие СМС поздравления с Чистым четвергом 2020
04 Чистый четверг 16 апреля 2020 года: традиции, обычаи и приметы
05 С Чистый четвергом 2020: поздравления в прозе и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Штаб ООС: боевики снова нарушили режим тишины
Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль
В Украине завершат процесс создания общин - Шмыгаль
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Власти Британии продлили карантин еще на три недели
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Страстная пятница 2020: народные суеверия и приметы дня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь