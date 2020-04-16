Правительство завершит процесс создания состоявшихся общин - Шмыгаль

Новости Украины:Денис Шмыгаль выразил благодарность парламенту за принятый законопроект о местных самоуправлениях в Украине.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поблагодарил парламент за принятый законопроект о местном самоуправлении в Украине и отметил, что это поможет продолжить реформу децентрализации.

Об этом он написал в Telegram.

"Верховная Рада приняла законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине" №2653. Спасибо народным депутатам, Министерству развития общин и профильным ассоциациям за продуктивную работу. Совместными усилиями продолжаем реформу децентрализации. Законопроект позволит общинам наконец получить собственные административные центры и четко очертить свои территории. Децентрализация продолжается", - написал Шмыгаль.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины приняла в целом закнопроект №2653 о внесении изменений в Закон Украины "О местном самоуправлении в Украине".

Напомним:

Коронавирус продолжает распространяться в Украине и мире.

На утро 16 апреля в мире зафиксировано более 2 млн случаев COVID-19, более 130 000 человек умерли, более полумиллиона человек выздоровели.

В Украине зафиксирован 4161 случай заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 116 летальных, 186 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 397 новых случаев.