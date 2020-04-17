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Под прикрытием пандемии: в Британии нашли кокаин в грузе медицинских масок

Под прикрытием пандемии: в Британии нашли кокаин в грузе медицинских масок
05:05 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:В Британии правоохранители обнаружили кокаин в грузе медицинских масок.

Британские правоохранители обнаружили 14 килограммов кокаина в грузе из медицинских масок, который пытался провезти в страну 34-летний поляк.

Об этом сообщает RMF24

"14 килограммов кокаина стоимостью более 1 миллион фунтов пробовал завезти в Великобританию 34-летний поляк. 15 упаковок наркотиков было спрятано в коробках с медицинскими масками", - говорится в сообщении.

Комментируя это задержание, в региональном бюро британского Национального Агентства по борьбе с преступностью (NCA) в Дувре отметили, что такая находка является "очередным доказательством того, как преступные сети пытаются использовать вспышку коронавируса в своих целях, пряча груз наркотиков в том, что кажется всем необходимым защитным снаряжением".

Как сообщается, фургон на польских регистрационных номерах пытался въехать в Британию через тоннель под Ла-Маншем во вторник. Водитель был арестован.

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В Британии в связи с эпидемией коронавируса на данный момент не установлено обязательство носить маски.

По состоянию на 16 апреля в Великобритании всего подтверждено более 103 тысяч случаев заражения COVID-19, включая более 13,7 тысячи летальных исходов.

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Великобритания, Наркотики, Кокаин, Коронавирус.
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