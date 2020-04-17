Covid-19: Трамп призвал США готовиться к возвращению коронавируса в этом году

Новости мира:Трамп призывает США быть готовыми к возвращению коронавируса осенью.

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна должна быть готова на случай новой волны коронавируса COVID-19 позже в этом году.

"Некоторые ученые полагают, что вирус может вернуться осенью. И в этом случае мы должны быть готовы к тому, чтобы быстро справляться с очагами заражения", - сказал он на брифинге в Белом доме.

Трамп пояснил, что такие быстрые действия позволят бороться с коронавирусом, не закрывая существенную часть экономики страны.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.