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Пятница, 17.04.2020
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Прогноз Гарварда: пандемия Covid-19 может произойти повторно в ближайшие годы

Прогноз Гарварда: пандемия Covid-19 может произойти повторно в ближайшие годы
02:01 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Гарвардские вирусологи прогнозируют, что повторная пандемия коронавируса может случиться до 2024 года.

Повторная пандемия коронавируса Sars-CoV-2 может случиться до 2024 года, а существующий карантин может продлиться до 2022 года. Об этом пишет SCMP со ссылкой на вирусологов из Школы общественного здравоохранения Университета Гарварда.

Согласно прогнозам, существующий карантин — с небольшими перерывами и послаблениями — может быть продлен вплоть до 2022 года. Такое развитие событий будет актуальным в случае, если вирусологи на разработают вакцину от коронавируса, либо если государства не увеличат возможности своих медицинских систем.

При этом даже в случае естественного затухания эпидемии, когда один носитель вируса будет заражать в среднем меньше одного человека, возможность новой вспышки коронавирусной инфекции будет очень велика до 2024 года.

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Исследователи отмечают, что пока непонятно, формируется ли у переболевших COVID-19 иммунитет к коронавирусу и сколько он может длиться. В Гарварде отмечают, что если иммунитет будет действовать более пяти лет, то, возможно, удастся практически полностью избавиться от вируса.

При этом специалисты ВОЗ, несмотря на заявления лидеров некоторых стран о возможном ослаблении карантина, также заявляют, что победить коронавирус удастся только с помощью вакцины.

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Биология, Гарвардский университет, Коронавирус, Covid-19.
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