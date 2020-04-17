Коронавирус: Минздрав запустил сайт о действии разных лекарств

Новости Украины:Минздрав запустил сайт по применению лекарств при коронавирусной инфекции

Государственный экспертный центр при Минздраве Украины запустил информационный портал, информирующий о действии лекарственных средств, применяемых при профилактике и коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на указанный портал.

"Из-за распространения коронавирусной инфекции все страны имеют одинаковый вызов: нехватка доказательной базы, результатов длительных клинических испытаний лекарств, применяемых при лечении COVID-19. Наши эксперты оперативно собирают и анализируют те данные, которые мы можем получить на сегодня: из реальной врачебной практики различных стран, научных статей, рекомендаций органов здравоохранения, промежуточных выводов исследований", — цитирует директора Государственного экспертного центра МЗ Татьяну Думенко издание Радио Свобода.

Сейчас информационный ресурс состоит из пяти разделов: антисептики, жаропонижающие препараты, противовирусные средства, лекарства, влияющие на иммунный ответ, и лекарства, которые применяются для неинфекционных заболеваний при COVID-19. Информацию будут оперативно дополнять и обновлять новыми данными и результатами исследований, которые будут появляться.

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 4161 случай коронавирусной болезни COVID-19, из них 116 — летальные. Всего в мире заболело более 2 млн человек.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.