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Глава Черновицкой ОГА прокомментировал случаи заражения Covid-19 среди медработников

Глава Черновицкой ОГА прокомментировал случаи заражения Covid-19 среди медработников
23:17 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Среди заболевших коронавирусом 126 медработников Черновицкой области не только врачи, ситуация контролируемая.

Глава Черновицкой облгосадминистрации Сергей Осачук заверяет, что несмотря на большое количество медработников в области с подтвержденным COVID-19, ситуация контролируемая.

"Они (медработники – ред.) к сожалению, сегодня в большом количестве уже не могут находиться на своем рабочем месте и должны лечиться, быть изолированными", - сказал Осачук в эфире телеканала "Украина 24" в четверг вечером.

По его словам, большая часть из них – около 70%, переносят коронавирус бессимптомно, без каких-либо осложнений.

"Однозначно ситуация контролируемая. Речь идет не о 126 врачах, а о сотрудниках учреждений здравоохранения, рядом с врачами есть санитары, технические работники", - уточнил Осачук.

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Комментируя ситуацию с инфицированием коронавирусом четырех священнослужителей в области, один из которых якобы намерен продолжать проводить службы, глава Черновицкой обладминистрации сказал: "Такой случай у нас на контроле. Прошу взвешенно воспринимать такую информацию, это была эмоциональная реакция человека, поскольку он прислушался и остался дома".

По словом Осачука, установлены еще 12 священников, которые были в контакте теми, у кого уже подтвержден COVID-19.

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Черновицкая область, Коронавирус, Сергей Осачук, Covid-19.
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