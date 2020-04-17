ЕС обеспокоен решением Трампа по остановке финансирования ВОЗ

Новости мира:Высокий представитель ЕС выразил поддержку усилиям ВОЗ по борьбе с коронавирусом.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель и генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус (Tedros Adhanom Gebreyesus) провели в четверг телефонный разговор, во время которого европейская сторона выразила поддержку усилиям ВОЗ в этот критически важный момент борьбы с глобальной пандемией коронавируса, и готовность к совместным действиям.

"Стороны обсудили текущую ситуацию и важную работу ВОЗ в остановке распространения вируса, и согласились с необходимостью глобальных коллективных инвестиций в мероприятия готовности для борьбы с текущей и будущими пандемиями. Существующие уязвимые места должны быть внимательно исправлены с применением всех необходимых усилий", - говорится в сообщении.

Как отмечается, высокий представитель ЕС выразил обеспокоенность решением США приостановить финансирование ВОЗ и готовность ЕС к работе над мобилизацией дополнительных ресурсов.

Евросоюз уже предоставил 114 миллионов евро в ответ на обращение ВОЗ относительно организации ответа на эту пандемию COVID-19.