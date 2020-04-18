В Турции готовятся к пику COVID-19

Новости мира:Минздрав Турции спрогнозировал сроки достижения пика заболеваемости COVID-19 в стране.

В Турции на следующей неделе прогнозируется прохождение пика уровня инфицирования коронавирусом.

Об этом сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"На фоне роста количества тестов, растет количество случаев инфицирования, но скорость роста этого показателя замедляется... Не станет сюрпризом, если на следующей неделе будет достигнут пик", - говорилось в выступлении министра.

На эти выходные в стране вновь введен комендантский час. Также он будет введен 23 апреля, который является государственным праздником Национального суверенитета и Днем защиты детей.

За прошедшие сутки в Турции умерли 126 человек, общее количество - 1769. Выздоровели 1542, в целом - 8631.

По состоянию на 17 апреля в мире зафиксировано 2182823 случая коронавируса, из них 145 551 летальных, 547589 пациентов выздоровели.