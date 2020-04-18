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Коронавирусная статистика: В Британии за сутки умерли 888 человек

Коронавирусная статистика: В Британии за сутки умерли 888 человек
17:53 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии за сутки медики зафиксировали 888 случаев смерти от заболевания.

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии за сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерли 888 человек. 

Об этом говорится в сообщении Департамента здравоохранения и социальной защиты Британии в Twitter.

По данным на утро 18 апреля, в этой стране тесты на коронавирус сдали 460 тысяч 437 человек, у 114 тысяч 217 человек подтверждено инфицирование. За сутки количество инфицированных увеличилось на 5 тысяч 526 человек.

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Согласно последним данным о смертности от COVID-19 в Великобритании, по состоянию на вечер 17 апреля умерли 15 тысяч 464 человека.

Напомним:

На 18 апреля 2 млн 243 тыс. 710 подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19. 154 тыс. 215 человек умерли.  

За сутки число инфицированных в мире увеличилось на 85 тыс. 456 человек, число скончавшихся от вызываемых коронавирусом осложнений - на 8 тыс. 682.

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Великобритания, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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