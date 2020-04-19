Истребители Бельгии перехватили 5 российских самолетов над Балтикой

Новости мира:ВВС Бельгии за текущую неделю пять раз поднимались для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Самолеты бельгийских ВВС, входящих в состав воздушной миссии НАТО, в течение недели перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов.

Такую информацию обнародовали ВВС Бельгии в сети Twitter.

"У самолетов ВВС Бельгии, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, была напряженная неделя. Наши самолеты F16 и их экипажи выполнили 5 перехватов, пилоты перехватывали, в том числе, самолеты Су-24, Су-27, Ту-134 и Ан-26", - говорится в сообщении.

Истребители F-16 ВВС Бельгии за текущую неделю в рамках миссии "Baltic Air Policing" пять раз поднимались для идентификации и сопровождения самолетов Су-24, Су-27, Ту-134 и Ан-26 ВМФ России в небе над Балтикой. Via @BeAirForce pic.twitter.com/a7SbaXCLTV — SwankyStas (@StasSwanky) April 18, 2020

Напоминаем, тайваньские ВВС попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.