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Истребители Бельгии перехватили 5 российских самолетов над Балтикой

Истребители Бельгии перехватили 5 российских самолетов над Балтикой
01:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:ВВС Бельгии за текущую неделю пять раз поднимались для идентификации и сопровождения российских самолетов.

Самолеты бельгийских ВВС, входящих в состав воздушной миссии НАТО, в течение недели перехватили над Балтийским морем пять российских военных самолетов.

Такую информацию обнародовали ВВС Бельгии в сети Twitter.

"У самолетов ВВС Бельгии, участвующих в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии, была напряженная неделя. Наши самолеты F16 и их экипажи выполнили 5 перехватов, пилоты перехватывали, в том числе, самолеты Су-24, Су-27, Ту-134 и Ан-26", - говорится в сообщении.

Напоминаем, тайваньские ВВС попытались перехватить военные самолеты материкового Китая, которые совершили пролет в районе острова, сообщила военная администрация Тайваня.

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Самолет, Бельгия, РФ, Балтийское море, Истребитель.
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