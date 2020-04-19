СМИ: Британские медики будут использовать защитную одежду повторно

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии медики будут использовать защитную одежду повторно.

Британские врачи и медсестры, которые лечат пациентов с коронавирусом, будут использовать защитную одежду повторно.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники.

"В пятницу Служба здоровья Англии изменила свои рекомендации, призвав врачей и медсестер использовать защитную одежду повторно", - говорится в сообщении.

Как отмечается, такое решение приняли, опасаясь, что защитной одежды вскоре будет не хватать, ведь запасы некоторых больниц могут закончиться в ближайшие дни.

Как сообщалось, по данным Worldometer, в мире подтверждено 2 261 397 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 154 726 летальных, 579 187 человек выздоровели.