Маски и тестирование: как будут смягчать карантин в Париже

Новости мира:Мэр Парижа рассказала, как город планирует выходить из карантина.

Ослабление карантина в Париже будет сопровождаться раздачей масок и антисептиков, а также массовым тестированием.

Как сообщает "Европейская правда", об этом рассказала мэр Парижа Анн Идальго в интервью изданию Le Journal du Dimanche.

"Маски и тестирование – это наш основной приоритет", - отметила Анн Идальго.

До конца апреля парижанам планируют раздать полмиллиона масок многоразового использования. Первыми их получат горожане с "групп риска": люди старше 70 лет, те, кто имеет хронические заболевания, и беременные женщины. К середине мая, по ее словам, рассчитывают обеспечить всех жителей города.

Следующим шагом будет раздача бесплатных антисептиков для рук в общественных местах, в частности, на автобусных остановках и станциях метро.

Параллельно планируют наращивать объемы тестирования, чтобы эффективнее выявлять и изолировать зараженных коронавирусом.

При этом, людей, которые не могут самоизолироваться дома так, чтобы минимально контактировать с родственниками, на 2 недели разместят в пустых отелях. Такие меры раньше советовали принять ученые Парижской медицинской академии, отмечая, что чаще всего заражение происходит дома, от уже больных членов семьи.

Также рассматривают возможность превратить отдельные улицы города в велосипедные магистрали, которые будут дублировать линии метрополитена. Это упростит людям возможность добраться на работу, не пользуясь общественным транспортом.