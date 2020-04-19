Туристический сезон может состояться: Австрия готова открыть страну для туристов из ряда стран

Новости мира:Австрия может открыться для туристов из отдельных стран уже этим летом.

Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, в частности, из Германии.

Об этом заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в интервью Die Presse, сообщает "Европейская правда".

"Нам надо готовиться к разным видам отпусков в этом году. Но поскольку распространение коронавируса сейчас относительно под контролем, мы как федеральное правительство уже можем обещать постепенное смягчение мер и мы убеждены, что туристические поездки этим летом возможны", - сказала Кестингер.

Впрочем, она отметила, что ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса будут действовать в течение нескольких месяцев.

"Однако если страны будут демонстрировать такую хорошую, позитивную динамику, как Германия, есть высокая вероятность достичь двусторонних договоренностей (по туризму)", - сказала министр.

Стоит отметить, что больше всего туристов в Австрию приезжает именно из Германии – около 30%.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.