Скачать
Воскресенье, 19.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Глава Житомирской ОГА: Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить пожары
Глава Житомирской ОГА: Сил и средств вполне достаточно для того, чтобы потушить пожары
Пожары в Житомирской области: чего ждать людям, потерявшим свои дома
Пожары в Житомирской области: чего ждать людям, потерявшим свои дома
Руни сравнил Месси и Роналду
Руни сравнил Месси и Роналду
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем
Пасха 2020: праздничные таинства, о которых мы мало знаем

Туристический сезон может состояться: Австрия готова открыть страну для туристов из ряда стран

Туристический сезон может состояться: Австрия готова открыть страну для туристов из ряда стран
19:44 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Австрия может открыться для туристов из отдельных стран уже этим летом.

Австрия не исключает, что летом начнет пускать к себе туристов из стран, которые смогли взять под контроль ситуацию с распространением коронавируса, в частности, из Германии.

Об этом заявила министр туризма Австрии Элизабет Кестингер в интервью Die Presse, сообщает "Европейская правда".

"Нам надо готовиться к разным видам отпусков в этом году. Но поскольку распространение коронавируса сейчас относительно под контролем, мы как федеральное правительство уже можем обещать постепенное смягчение мер и мы убеждены, что туристические поездки этим летом возможны", - сказала Кестингер.

Впрочем, она отметила, что ограничения на путешествия из-за пандемии коронавируса будут действовать в течение нескольких месяцев.

Коронавирус в США: число инфицированных превысило 740 тысяч

"Однако если страны будут демонстрировать такую хорошую, позитивную динамику, как Германия, есть высокая вероятность достичь двусторонних договоренностей (по туризму)", - сказала министр.

Стоит отметить, что больше всего туристов в Австрию приезжает именно из Германии – около 30%.

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что по состоянию на пятницу 17 апреля эпидемия коронавируса взята под контроль.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Австрия, Туризм, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стильная самодельная маска своими руками (Фото)
02 Пройдите простой тест и узнайте, что о Вас думают другие
03 С Пасхой 19 апреля 2020! Лучшие поздравления в прозе и открытки
04 Поздравления с Пасхой 2020: поздравления своими словами в прозе
05 Пасха 2020: поздравление в стихах и открытках
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
ПЦУ не осталась без Благодатного огня (Фото)
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 19 апреля
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную &quot;привилегию&quot;
Пасха 2020: украинские полярники получили уникальную "привилегию"
Как украинские звезды празднуют &quot;Пасху-2020&quot; дома (Фото, Видео)
Как украинские звезды празднуют "Пасху-2020" дома (Фото, Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь