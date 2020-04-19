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Польша отметила 77-летие восстания в Варшавском гетто

Польша отметила 77-летие восстания в Варшавском гетто
23:07 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости мира:В Варшавском гетто 77 лет назад произошло восстание против немецкого режима.

Возложением цветов к местам боев, а также виртуальной акцией “Нарциссы” в столице Польши отметили 77-летие восстания в Варшавском гетто.

Об этом сообщает собственный корреспондент Укринформа.

"77 лет назад, 19 апреля 1943 года, в Варшавском гетто вспыхнуло восстание, ставшее ответом немцам, которые начали его окончательную ликвидацию. Это было восстание людей, которые решили, что сохранят свое достоинство до конца, даже ценой жизни – с оружием в руках и с поднятой головой", - отметил в Facebook президент Польши Анджей Дуда.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий написал в Twitter, что восстание в гетто было "проявлением огромной отваги, но одновременно и криком отчаяния евреев, которых ежедневно убивали немецкие преступники".

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В полдень память погибших в гетто почтили звуками автомобильных сирен. В десяти местах, где шли бои, были возложены цветы.

В предыдущие годы в рамках акции "Нарциссы" волонтеры раздавали вырезанные из желтой бумаги цветы, которые можно было прикрепить к одежде. В этом году в условиях карантина в связи с эпидемией Covid-19 к акции можно было присоединиться в соцсетях, поставив специальную метку на аватарке.

Восстание в Варшавском гетто, которое началось 19 апреля 1943 года, стало первым подобным актом сопротивления в оккупированной нацистами Европе. Оно было жестоко подавлено в течение месяца, погибли более 56 тыс. жителей гетто.

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Польша, Анджей Дуда, Матеуш Моравецкий.
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