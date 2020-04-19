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Во Франции почти 20 тыс человек умерли от коронавируса

Во Франции почти 20 тыс человек умерли от коронавируса
23:26 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Во Франции умерли 19 тыс. 718 зараженных коронавирусом.

По данным на воскресенье, 19 тыс. 718 зараженных коронавирусом умерли во Франции с начала эпидемии, сообщил на пресс-конференции в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

По его данным, это на 395 летальных исходов увеличивает за последние сутки число жертв COVID-19 в стране.

Он также сообщил, что в настоящее время госпитализированы 30 тыс. 610 пациентов, что несколько меньше, чем накануне.

В воскресенье в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях больниц Франции находятся 5 тыс. 744 зараженных коронавирусом.

С начала эпидемии выписались 36 тыс. 578 выздоровевших, отметил Саломон.

После этого доклада выступил премьер-министр Франции Эдуар Филипп. "Мы переживаем санитарный кризис очень сильной интенсивности. Это не первая эпидемия во Франции (...), но это эпидемия такого размаха, какого мы еще не знали в современной истории", - сказал он.

"Этот санитарный кризис повлечет за собой экономический, который только начинается. Он будет жестким", - предупредил Филипп.

По его словам, первые прогнозы на 2020 год предсказывают снижение экономического роста на примерно 8%. "Это невиданная ранее ситуация, которая будет иметь серьезные последствия", - отметил премьер-министр.

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Он сообщил, что в целом экономическая активность страны снизилась на 36% за период изоляции населения, в том числе на 43% в промышленности и на 88% - в строительстве.

Филипп не стал вдаваться в детали порядка выхода из изоляции.

знаю, что многие из тех, кто нас смотрит (по трансляции ТВ - ИФ), хотели бы, чтобы я объяснил детали того, что будет после 11 мая (предположительного срока окончания изоляции - ИФ) и в дни, недели и месяцы, которые последуют. Сегодня я не отвечу на все эти вопросы", - сказал премьер-министр. Он пообещал это сделать через две недели во время презентации своего плана (выхода из изоляции), который ему поручен президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Франция, Коронавирус, Жером Саломон, COVID-2020.
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