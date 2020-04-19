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В Испании зафиксировали самый низкий за месяц показатель смертности от COVID-19

В Испании зафиксировали самый низкий за месяц показатель смертности от COVID-19
23:36 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:В Испании за сутки от COVID-19 скончалось 410 человек.

В Испании в течение последних 24-х часов зафиксировали самый низкий показатель смертности от коронавируса с начала эпидемии.

Об этом сообщает El Pais.

"За последние 24 часа в Испании от COVID-19 умерли 410 больных - рекордно низкое количество за почти месяц. Последний раз меньшее количество умерших регистрировали 22 марта - 394 человека. На прошлой неделе ежедневное количество погибших превышало 500", - говорится в сообщении.

Вместе с тем не исключается, что в выходные дни цифры в статистике могут быть ниже реальных из-за задержки поступления данных.

Уже почти две недели подряд, с небольшим колебанием, в Испании снижается количество госпитализированных пациентов и больных в отделениях интенсивной терапии.

По состоянию на 19 апреля в отделениях интенсивной терапии находятся 1123 больных - на 29 больше, чем в субботу, но меньше, чем в пятницу, когда там находились 1154 больных.

За последние сутки выявили 4218 новых заражений коронавирусом - больше, чем суточный рост на 3658 накануне.

Коронавирус в Испании: Власти хотят ослабить карантин

В то же время органы здравоохранения страны предупреждают, что количество новых случаев может расти более быстро, чем раньше - в результате увеличения объемов тестирования.

Общее количество подтвержденных случаев коронавируса в Испании достигло 195 944. Из них 20 453 человека умерли, 77 375 - выздоровели.

Как сообщалось, премьер-министр Испании заявил, что страна планирует продлить чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса до 9 мая.

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Испания, Коронавирус, COVID-2020.
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