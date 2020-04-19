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ФРГ призывает Китай прояснить обстоятельства вспышки COVID-19

ФРГ призывает Китай прояснить обстоятельства вспышки COVID-19
23:51 Вс, 19 Апрель 2020 Телеграф УНН

Новости мира:Германия призывала власти Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса.

Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране.

Об этом сообщает DW.

Китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер изданиям медиагруппы Funke в воскресенье, 19 апреля. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса. Команда ученых "точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами", отметил он. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен, подчеркнул Чжимин. Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник этой лаборатории.

Между тем министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала к независимому исследованию ситуации с распространением вируса. Странам необходимо представить детали о происхождении SARS-CoV-2, свои стратегии по борьбе с ним и продемонстрировать прозрачность в вопросе дальнейшего использования информации, подчеркнула она.

Глава МИД Австралии также призвала проверить деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам министра здравоохранения Грега Ханта, Австралии удалось пресечь распространение вируса, поскольку страна не придерживалась всех рекомендаций ВОЗ.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Китай должен нести ответственность, если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель COVID-19 выявлен у более 2,3 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 160 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.

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Германия, Китай, Коронавирус, COVID-2020.
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