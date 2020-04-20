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В Венгрии ожидают пик эпидемии коронавируса

В Венгрии ожидают пик эпидемии коронавируса
00:56 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Венгрии по данным экспертов, прохождение пика эпидемии COVID-19 ожидается 3 мая.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что, по данным экспертов, прохождение пика эпидемии коронавируса в стране ожидается 3 мая.

Об этом он сказал во время посещения одной из больниц. Соответствующий видеопост обнародован на его странице в соцсети Facebook, передает УНН со ссылкой на Reuters и DW.

По словам премьера, до пика эпидемии Венгрия будет располагать уже пять тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких по сравнению с двумя тысячами, которые есть сейчас. Он также добавил, что количество аппаратов со временем может вырасти до восьми тысяч, чего будет вполне достаточно, чтобы обеспечить аппаратами всех, кто будет нуждаться в интенсивной терапии.

В Венгрии из-за коронавируса продлили на неопределенный срок режим самоизоляции

В Венгрии - один из самых низких в Европе показателей зафиксированных случаев заражения на миллион населения - 198. По состоянию на 19 апреля в Венгрии общее число подтвержденных случаев составляет 1916, умерли 189 человек, у которых установили заражения коронавирусом.

Напомним, премьер Венгрии Орбан получил единоличную власть на время эпидемии COVID-19.

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Венгрия, Пик, Коронавирус, Виктор Орбан, COVID-2020.
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