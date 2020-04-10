​В Венгрии из-за коронавируса продлили на неопределенный срок режим самоизоляции

Новости мира:Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в четверг объявил о продлении режима самоизоляции в стране для борьбы с распространением нового типа коронавируса, сообщают европейские СМИ.

"Мы продлеваем продолжительность ограничительных мер на перемещения, мы их продлеваем на неопределенный срок", - сказал Орбан.

Он отметил, что каждую неделю проводится оценка и анализ действующих мер.

Действующий в Венгрии режим самоизоляции разрешает жителям покидать свои дома только для того, чтобы отправиться на работу, за покупками или в аптеку, а также чтобы заняться физической активностью. Изначально он должен был действовать до 11 апреля.

В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано 5,3 тыс. случаев заболевания коронавирусом. Около 100 человек скончалось. Более 240 выздоровели.

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.