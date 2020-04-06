Скачать
Понедельник, 06.04.2020
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Куда обращаться людям без семейного врача при симптомах COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
Коронавирус в Киеве: за сутки в столице еще 22 случая COVID-19
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
UFC 249: кто заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 апреля

В Венгрии парковки на время эпидемии будут бесплатными

В Венгрии парковки на время эпидемии будут бесплатными
13:34 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:В Венгрии с понедельника парковка будет бесплатной для владельцев автомобилей.

Так правительство хочет снизить уровень пользования общественным транспортом во время пандемии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт правительства Венгрии.

"Соблюдение безопасного расстояния между людьми является одним из важнейших средств сдерживания эпидемии коронавируса. Поскольку в общественном транспорте это невозможно или возможно лишь в ограниченных масштабах, важно, чтобы те, кто может, могли использовать свои автомобили", - сказал премьер-министр Виктор Орбан.

По его словам, в интересах урегулирования ситуации в воскресенье правительство издало указ, согласно которому с 6 апреля парковка в общественных пространствах в Венгрии будет бесплатной.

Венгрия меняет правила пересечения границы для украинцев

По состоянию на утро понедельника в Венгрии подтверждено 744 случая заболевания коронавирусом, в том числе 11 за последние сутки.

В результате болезни умерли 38 человек. С начала эпидемии вылечились 67 инфицированных.

Напомним, парламент Венгрии принял закон, разрешающий венгерскому правительству во главе с Виктором Орбаном бессрочно расширить чрезвычайное положение в стране.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Венгрия, Пандемия, Коронавирус, Виктор Орбан, Парковки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине с 6 апреля ужесточаются карантинные меры: что Вы должны знать
02 Повышают риск рака желудка: чем чревато потребление сосисок и колбас
03 Дело всей жизни: Елена Шоптенко станцевала страстную румбу (Видео)
04 "Всеукраинская школа онлайн" стартует с 6 апреля: когда и где смотреть, расписание уроков
05 На Донбассе военные ВСУ сбили российский беспилотник
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 5 апреля
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В Украине существенно потеплеет, но местами будут заморозки
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
В МВФ заявили об остановке мировой экономики
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Принц Гарри не собирается подавать заявление на получение гражданства США
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь