Венгрия меняет правила пересечения границы для украинцев

Новости мира:Венгрия изменила правила гуманитарного транзита в связи с эпидемией Covid-19.

Венгрия со 2 апреля изменила правила транзита через свою территорию, сообщает Государственная пограничная служба Украины со ссылкой на данные посольства Украины в Венгрии.

Гражданам Украины разрешен транзитный проезд всеми видами автотранспорта со стороны Австрии через пункты пропуска "Nickelsdorf-Hegyeshalom", "Klingenbach-Sopron", "Pamhagen-Fertőd", "Deutschkreuty-Kópháza", а со стороны Словении через пункт пропуска "Pince-Tornyiszentmiklos".

"На всех пунктах пропуска проезд разрешен только после прохождения медицинской проверки (при наличии подозрения заражения коронавирусом во въезде будет отказано). По территории Венгрии проезд разрешен по определенным транзитным маршрутам в кратчайшие сроки. Остановки в рамках использования транзитного коридора должны осуществляться в минимально необходимом для пересечения территории страны количестве, в определенных органами власти зонах отдыха и АЗС", - говорится в сообщении.

При этом время осуществления транзита определено только с 21.00 до 05.00 ежедневно.

"Контроль над соблюдением правил транзита осуществляется гражданской и военной полицией", - подчеркивают в Госпогранслужбе.

Со 2 апреля года право въезда в Венгрию с целью транзита, без получения предварительного разрешения венгерской стороны, наряду с гражданами Украины, имеют граждане соседних с Венгрией стран, а также граждане стран, с которыми достигнуты двусторонне договоренности о гуманитарном транзите по территории Венгрии (Румыния, Болгария, Словения, Хорватия и Молдова).

"Граждане соседних стран могут осуществлять въезд на территорию Венгрии в случае подтверждения цели и условий въезда, которые определяются двусторонними договоренностями, а также при прохождении медицинской проверки при пересечении границы в случае, если данная проверка не устанавливает факта подозрения заражения Covid-19. Граждане других стран, в том числе с целью осуществления гуманитарных транзитных перевозок граждан Украины по территории Венгрии, должны обращаться в Главное управление национальной полиции Венгрии для получения специального разрешения на въезд по следующим контактным данным: [email protected] Обязательным условием получения указанного специального разрешения является наличие у заявителя медицинской справки о прохождении тестов на наличие коронавируса Covid-19 и отсутствии подозрения на заболевание", - говорится в сообщении.