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Режим ЧС в Венгрии могут продлить на неопределенный срок

Режим ЧС в Венгрии могут продлить на неопределенный срок
19:27 Сегодня Телеграф Европейская правда

Новости мира:Орбан предлагает продлить чрезвычайную ситуацию в Венгрии на неопределенный срок.

Правительство Венгрии представило в парламент законопроект, которым предлагается продлить на неопределенный срок состояние чрезвычайной ситуации, объявленное из-за эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание 444.hu.

В случае утверждения законопроекта, правительство получит право приостановить применение определенных законов, отступить от закона или принять другие чрезвычайные меры.

Во введении к документу отмечается, что меры могут показаться "необычными и чуждыми ограничениями", но их соблюдение, "сотрудничество и дисциплина, могут быть наиболее важной силой для венгров".

Если чрезвычайная ситуация будет продлена, то не будет необходимости созывать парламент из-за эпидемии; муниципальные органы не могут быть распущены; временные выборы или референдумы не проводятся.

Кроме того, предполагаются наказания за нарушение эпидемиологических мероприятий, вплоть до тюремного заключения,

Решение об окончании чрезвычайной ситуации будет принимать правительство.

Чрезвычайная ситуация была объявлена правительством Венгрии 11 марта, но согласно Конституции, постановление могло оставаться в силе только в течение 15 дней без разрешения парламента.

Представляемый сейчас закон предлагает продлить этот срок до "исчезновения опасности" коронавируса, и предполагает, что парламент больше не соберется в 2020 году.

Напомним:

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Все по теме:

Венгрия, Чрезвычайная ситуация, Коронавирус, Виктор Орбан.
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