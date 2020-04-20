Коронавирус обнаружили в пробах воды в Париже

Новости мира:Следы коронавирусной инфекции обнаружены в парижских трубопроводах с технической водой.

В Париже обнаружены "незначительные следы" коронавируса SARS-CoV-2 в трубопроводах с технической водой. Об этом сообщает AFP и DW.

Специалисты взяли 27 проб, возбудитель заболевания COVID-19 выявлен в 4 из них, заявила заместительница мэра столицы Франции по вопросам окружающей среды Селия Блоэль.

Сеть трубопроводов с водой, используемой, в частности, для очистки улиц, немедленно закрыли в качестве меры предосторожности, подчеркнула она.

По словам заммэра Парижа, угроза заражения питьевой воды исключена. Трубопровод с питьевой водой не связан с трубами с технической водой, объяснила она.

Напомним, во Франции зарегистрировано 395 новых смертей в сутки из-за COVID-19.