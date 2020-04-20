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В Турции решили ввести комендантский час

В Турции решили ввести комендантский час
22:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Эрдоган вводит комендантский час в Турции на четыре дня в борьбе против Covid-19.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о введении комендантского часа в 31 провинции страны на четыре дня, чтобы остановить распространение коронавируса, пишут в понедельник турецкие СМИ.

"Цель состоит в том, чтобы уменьшить распространение вспышки таким образом, чтобы можно было вернуться к нормальной жизни после праздника Рамадан", - объяснил лидер Турции, где с 24 апреля по 24 мая проходит священный для мусульман месяц поста.

В своем обращении к нации Эрдоган заявил, что комендантский час вступит в силу 23 апреля и закончится в полночь 26 апреля.

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По сообщениям Минздрава Турции, за последние сутки в стране диагностировано 4674 новых случая заражения Covid-19, таким образом, общее число инфицированных превысило порог в 90 тыс. человек. 123 пациента с коронавирусом умерли, 1454 человека вылечились.

На прошлой неделе министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что принятые Анкарой ограничительные меры в борьбе с распространением коронавируса, в том числе комендантский час, привели к существенным успехам.

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Все по теме:

Турция, Вирус, Карантин, Пандемия, Реджеп Тайип Эрдоган, Коронавирус, Covid-19.
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