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COVID-19: Сербия снижает карантинные меры

COVID-19: Сербия снижает карантинные меры
21:23 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Власти Сербии решили во вторник разрешить открыться небольшим магазинам.

Небольшие магазины в Сербии смогут возобновить работу со вторника после такого, как стране удалось стабилизировать распространение вируса, пишут в понедельник европейские СМИ.

В Сербии также начнут работать автомеханики, сапожники, будут открыты химчистки, книжные магазины и будут доступны некоторые другие услуги.

Однако торговые центры и места, которые предполагают большие скопления людей или тесный контакт между посетителями, например, парикмахерские и тренажерные залы, пока остаются закрытыми.

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Руководство предприятий, возобновляющих свою работу, "обязано обеспечивать работников средствами защиты (масками, перчатками и дезинфицирующими средствами)", говорится в заявлении правительства Сербии.

В нем подчеркивается, что "деятельность должна вестись с соблюдением правил социального дистанцирования". В то же время власти оставляют за собой право пересмотреть принятые решения, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится.

Правительство приняло также ряд социальных мер: теперь пожилым людям старше 65 лет будет разрешено выходить из дома трижды в неделю, чтобы прогуляться.

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Власти Сербии приняли решение об ослаблении ограничительных мер, чтобы начать плавное восстановление экономики после возникшего кризиса.

В начале апреля глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал страны принимать во внимание ряд важных факторов при разработке стратегий по отказу от строгих ограничительных мер. По его словам, переход к менее строгим мерам должен контролироваться, а риск вспышки заболевания должен быть сведен к минимуму.

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Все по теме:

Сербия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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