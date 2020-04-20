Скачать
Понедельник, 20.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
На Банковой озвучили вероятные сроки пика COVID-19
ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19
ВОЗ: Грязный воздух повышает летальность COVID-19
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Свитолина прекратила сотрудничество с Багдатисом
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость
Не взорвалась: звезда Бетельгейзе обрела былую яркость

В Британии фиксируют снижение летальности COVID-19

В Британии фиксируют снижение летальности COVID-19
19:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:Впервые за две недели в Великобритании зафиксировали самое низкое число новых смертей от коронавируса.

В Великобритании за сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом - это самый низкий суточный показатель за две недели, сообщает в понедельник газета The Sun.

В общей сложности, по данным британского Минздрава, в стране умерли 16 тыс. 509 человек, заразившихся коронавирусом.

В то же время, продолжает расти число инфицированных. Так, за сутки в Великобритании выявили 4 тыс. 676 новых случаев COVID-19, в общей сложности положительный тест на коронавирус сдали 124 тыс. 743 жителей страны.

COVID-19: в Бельгии почти полторы тысячи новых зараженных

Ранее газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который еще не вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом, с осторожностью относится к перспективе ослабления мер против COVID-19 в Великобритании.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что британское правительство обеспокоено из-за возможности нового пика заболеваемости коронавирусом после ослабления ограничительных мер.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб, временно замещающий Джонсона, заявил, что ограничительные меры в Великобритании могут продлиться до июня.

Пандемия COVID-19: сколько зараженных в Германии

Ограничительные меры в Великобритании действуют с конца марта. Так, жители страны не должны выходить из дома без необходимости, собираться группами более двух человек в общественных местах. Все общественные пространства и магазины, которые не обеспечивают жителей страны жизненно необходимыми товарами и услугами, закрыты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Британия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Президент Чехии предлагает на год продлить закрытие границ
02 Актриса "Великолепного века" опубликовала семейный пасхальный снимок (Фото)
03 Лунный посевной календарь с 20 по 26 апреля 2020 года
04 Продление карантина в Украине: в Минздраве сделали прогноз
05 Мировые цены на нефть стремительно падают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украинцев предупреждают о заморозках
Украинцев предупреждают о заморозках
Флешмобы, песни и аплодисменты: Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах
Как поддерживают и благодарят медиков в разных странах: видео
На Донбассе - еще одна потеря
На Донбассе - еще одна потеря
&quot;100 историй, чтобы сказать вам спасибо&quot;: в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
"100 историй, чтобы сказать вам спасибо": в Великобритании готовят книгу с благодарностями медикам
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь