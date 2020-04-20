В Британии фиксируют снижение летальности COVID-19

Новости мира:Впервые за две недели в Великобритании зафиксировали самое низкое число новых смертей от коронавируса.

В Великобритании за сутки скончались 449 пациентов с коронавирусом - это самый низкий суточный показатель за две недели, сообщает в понедельник газета The Sun.

В общей сложности, по данным британского Минздрава, в стране умерли 16 тыс. 509 человек, заразившихся коронавирусом.

В то же время, продолжает расти число инфицированных. Так, за сутки в Великобритании выявили 4 тыс. 676 новых случаев COVID-19, в общей сложности положительный тест на коронавирус сдали 124 тыс. 743 жителей страны.

Ранее газета The Times сообщила, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который еще не вернулся к работе после того, как переболел коронавирусом, с осторожностью относится к перспективе ослабления мер против COVID-19 в Великобритании.

На Даунинг-стрит подчеркнули, что британское правительство обеспокоено из-за возможности нового пика заболеваемости коронавирусом после ослабления ограничительных мер.

На прошлой неделе глава МИД Великобритании Доминик Рааб, временно замещающий Джонсона, заявил, что ограничительные меры в Великобритании могут продлиться до июня.

Ограничительные меры в Великобритании действуют с конца марта. Так, жители страны не должны выходить из дома без необходимости, собираться группами более двух человек в общественных местах. Все общественные пространства и магазины, которые не обеспечивают жителей страны жизненно необходимыми товарами и услугами, закрыты.