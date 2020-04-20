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COVID-19 в Италии: число новых случаев снизилось

COVID-19 в Италии: число новых случаев снизилось
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:В Италии впервые с начала эпидемии коронавируса снизилось число зараженных.

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось число тех, кто болеет COVID-19 в эти дни, сообщают в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек - на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителей Италии, на 62 человека меньше, чем днем ранее.

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В общей сложности в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет в настоящий момент, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2 256.

Умерли в общей сложности 24 114 заболевших, за сутки - 454 человека. Выздоровели 48 877 человек, за сутки - 1822 человека.

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Италия, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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