COVID-19 в Италии: число новых случаев снизилось

Новости мира:В Италии впервые с начала эпидемии коронавируса снизилось число зараженных.

Впервые с начала эпидемии коронавируса в Италии снизилось число тех, кто болеет COVID-19 в эти дни, сообщают в понедельник итальянские СМИ со ссылкой на департамент гражданской обороны страны.

В настоящее время коронавирусом в Италии заражены 108 237 человек - на 20 человек меньше, чем сутками ранее.

По-прежнему уменьшается число пациентов в палатах интенсивной терапии. Лечение в отделениях интенсивной терапии получают 2 573 жителей Италии, на 62 человека меньше, чем днем ранее.

В общей сложности в Италии число тех, кто сдал положительный тест на коронавирус, составляет 181 228 человек. Сюда входят те, кто болеет в настоящий момент, кто выздоровел или умер. За последние сутки число выявленных случаев выросло на 2 256.

Умерли в общей сложности 24 114 заболевших, за сутки - 454 человека. Выздоровели 48 877 человек, за сутки - 1822 человека.