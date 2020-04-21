В 2020 году курорты Испании останутся закрытыми для иностранных туристов

Новости мира:В 2020 году иностранцы не смогут отдохнуть в Испании.

Иностранные туристы не смогут отдохнуть в Испании летом 2020 года. Об этом сообщила испанская пресса, ссылаясь на заявления представителей правительства и туриндустрии. Причина - пандемия COVID-19, передает УНН со ссылкой на DW.

Информацию подтвердили в ведущей профессиональной организации предпринимателей, обслуживающих отрасль, - Exceltur. По оценке ее экспертов, иностранцы смогут вернуться на испанские пляжи не раньше лета 2021 года.

Министр труда Испании Йоланда Диас заявила еще 17 апреля, что правительственный план поэтапного восстановления приостановленной из-за пандемии экономической деятельности не предусматривает открытие туристической отрасли для иностранцев ранее конца текущего года. Министр пообещала помощь сотрудникам отрасли, которые остались без работы.

Иностранный туризм, так называемая "индустрия солнца и пляжа", - главная отрасль испанской экономики. В 2019 году в стране отдохнуло почти 84 миллиона иностранцев. По данным Exceltur, потери из-за отсутствия зарубежной клиентуры в предстоящем летнем сезоне составят не менее 90 млрд евро.