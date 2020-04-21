Лидеры США и Турции договорились о сотрудничестве в борьбе с пандемией

Новости мира:Трамп и Эрдоган договорились о сотрудничестве в борьбе с Covid-19.

Лидеры США и Турции договорились о тесном сотрудничестве в противодействии распространению коронавируса, в частности в сферах общественного здоровья и экономики.

Об этом информирует администрация президента Турции.

"В соответствии с духом солидарности НАТО, лидеры двух стран пришли к согласию относительно тесного сотрудничества в противодействии угрозе, вызванной вспышкой коронавируса, в сферах здравоохранения и защиты экономик", - говорится в сообщении по результатам телефонного разговора двух президентов.

Отмечается, что Трамп и Эрдоган также обсудили двусторонние отношения и региональные процессы.

Как сообщалось, в Турции от Covid-19 выздоровели почти 12 тысяч человек. Всего в стране заразились более 86 тысяч человек, свыше 2 тысяч заболевших скончались.

В минувшие выходные в 31 провинции страны был введен комендантский час с полным запретом покидать дома для всех граждан.