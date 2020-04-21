Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам

Новости Украины:ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам от Covid-19, соавтором которой стала Украина.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарствам и вакцинам для борьбы против Covid-19, одним из главных соавторов которой стала Украина.

В целом к резолюции, которую инициировала Мексика, присоединилось почти 180 стран, отметил в комментарии Укринформу Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица.

"Мексика продемонстрировала хороший пример конструктивного и неполитизированного подхода для усиления взаимодействия международного сообщества на фоне глобальной беды", - подчеркнул дипломат.

В связи с этим Кислица напомнил, что отдельные страны, в частности Российская Федерация, предлагали собственные проекты резолюций, которые под предлогом совместной борьбы с Covid-19 содержали призывы отменить международные санкции.

"Наша позиция четкая: последовательной поддержки ООН могут заслуживать только те документы, которые будут иметь практическое значение в войне против пандемии", - подчеркнул представитель Украины.

Новая резолюция, в частности, поощряет государства активнее финансировать разработки вакцин и лекарств, использовать цифровые технологии, усиливать международное научное взаимодействие и координацию в борьбе с Covid-19. Кроме того, документ призывает на уровне каждой страны предотвращать спекуляции и необоснованные накопления, которые могут препятствовать доступу к эффективным лекарственным средствам и медоборудованию.

"Пустыми лозунгами вирусы не одолеть. ООН не должна распылять свои усилия на политический спам, слепленный некоторыми странами на скорую руку. Мы должны консолидироваться вокруг того, что нас объединяет, а не разъединяет", - подчеркнул постоянный представитель Украины при ООН.