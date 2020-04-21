Глава МВФ о коронавирусе: Придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта

Новости Бизнеса:Глава МВФ говорит, что странам-участницам придется выйти еще дальше из зоны комфорта

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева считает, что предварительные прогнозы о "крупнейшем потрясении" для мировой экономики со времен Великой депрессии могут быть скорректированы в худшую сторону.

Об этом Георгиева написала в блоге на сайте МВФ.

"Фонду, как и нашим странам-членам, возможно, придется выйти еще дальше за пределы нашей зоны комфорта и подумать, не следует ли применять исключительные шаги в этом исключительном кризисе", - подчеркнула глава МВФ.

Она отметила необходимость продумать новые подходы в тесном сотрудничестве с международными институтами, а также с частным сектором, чтобы помочь уязвимым странам пройти через этот кризис и стать крепче.

В связи с этим Георгиева напомнила, что МВФ и самые мощные экономики мира уже осуществили многомиллиардные вливания для поддержки экономики и уменьшения негативного влияния карантина.

В то же время она отметила, что перед бедными странами и развивающимися экономиками стоят серьезные проблемы.

"Для наших беднейших стран-членов требуется гораздо больше льготного финансирования. В то время как пик заболеваний еще впереди, многие экономики потребуют значительных расходов для преодоления кризиса в области здравоохранения, а также минимизации банкротств и безработицы, одновременно столкнувшись со все большими потребностями во внешнем финансировании", - отметила Георгиева.

Впрочем, по ее оценке, эту проблему не решить простым кредитованием: "Кризис добавляет еще больше долговой нагрузки, поэтому многие страны могут оказаться за пределами устойчивого положения".

В начале месяца Георгиева заявила, что экономические последствия кризиса, вызванного Covid-19, будут иметь резко негативную динамику как минимум до следующего года. По ее словам, это станет худшим потрясением для мира со времен Великой депрессии.

По прогнозам МВФ, рост мировой экономики по итогам нынешнего года будет отрицательным - на уровне -3%.