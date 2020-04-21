COVID-19 в Нидерландах: количество инфицированных превысило 34 тыс человек

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Нидерландах количество зараженных превысило 34 000 человек.

В Нидерландах по состоянию на середину дня 21 апреля число инфицированных коронавирусом возросло до 34134 человек.

Об этом сообщает Национальный институт здравоохранения Нидерландов (RIVM).

"За последние сутки 165 человек умерли, выявлены 729 новых больных. Всего (в стране - ред.) 34134 больных и 3916 умерли", - проинформировали в RIVM.

Как сообщалось ранее, в Нидерландах рассматривают возможность ослабления карантина после 28 апреля. Премьер-министр Марк Рютте подчеркнул, что речь идет именно об ослаблении ограничений, введенных из-за коронавируса.

Решение Рютте озвучит во вторник, 21 апреля, в 19:00 по местному времени.

Напомним:

На 21 апреля в Украине зафиксировали 415 новых случаев коронавирусной болезни. Их общее количество с начала эпидемии достигло 6125.

В мире число зараженных составило почти 2,5 миллиона человек.