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Преодоление последствий пандемии: Италия выделит 50 млрд евро на восстановление экономики

Преодоление последствий пандемии: Италия выделит 50 млрд евро на восстановление экономики
23:39 Вт, 21 Апрель 2020 Телеграф Укринформ

Новости мира:Правительство Италии объявило план поддержки экономики на €50 миллиардов.

Итальянское правительство представило новый пакет помощи субъектам экономики в размере 50 миллиардов евро для смягчения экономических последствий пандемии коронавируса.

Об этом пишет Corriere della Sera.

"Для поддержки восстановления экономики правительство разработает новый законопроект, который предусматривает пакет помощи на 50 миллиардов, с учетом 25 миллиардов, уже выделенных ранее", - говорится в сообщении.

Новые меры, которые правительство планирует объявить до конца месяца, будут добавлены к пакету в 25 миллиардов евро, утвержденному в марте.

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Правительство собирается в ближайшее время направить парламенту отчет об отклонении от бюджета, как это было сделано в марте, с учетом падения ВВП на 9,1%, предусмотренного Международным валютным фондом в результате карантина и остановки экономики, вызванной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признал, что этот кризис "затрагивает наиболее уязвимые группы населения, рискует вызвать новое обнищание".

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Как сообщалось ранее, в мире по состоянию на утро вторника, 21 апреля, зафиксированы более 2,5 миллиона случаев заражений COVID-19.

В Италии впервые с начала эпидемии коронавируса уменьшается количество активных больных с диагнозом COVID-19.

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Италия, Коронавирус, Covid-19.
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