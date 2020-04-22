"Не последняя покупка": Польша договорилась с США о поставке новой партии Javelin

Новости мира:Польша купит у США 60 ракетных комплексов Javelin.

Польша скоро купит у США 60 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

О завершении переговоров с американской стороной написал во вторник в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы завершили переговоры о покупке 60 ракетных комплексов и 180 противотанковых ракет Javelin. Скоро состоится подписание соглашения", - сообщил Блащак.

Он подчеркнул, что это не последняя покупка ракет этого типа.

По его словам, планируется еще покупка ракет Javelin и легких противотанковых ракет в рамках программы Pustelnik ("Отшельник").

Как сообщалось, в октябре 2019 года администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10-ти пусковых установок Javelin на сумму 39,2 млн долларов США.