Скачать
Среда, 22.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
Смягчение карантина на транспорте: хотят начать с электричек
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Зеленский делал тесты на COVID-19 несколько раз
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Каштру: Я не могу сказать, сколько времени пройдет без футбола
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере
Пройдите тест и узнайте, какая черта доминирует в Вашем характере

"Не последняя покупка": Польша договорилась с США о поставке новой партии Javelin

"Не последняя покупка": Польша договорилась с США о поставке новой партии Javelin
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Польша купит у США 60 ракетных комплексов Javelin.

Польша скоро купит у США 60 противотанковых ракетных комплексов Javelin и 180 ракет к ним.

О завершении переговоров с американской стороной написал во вторник в Twitter министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

"Мы завершили переговоры о покупке 60 ракетных комплексов и 180 противотанковых ракет Javelin. Скоро состоится подписание соглашения", - сообщил Блащак.

Он подчеркнул, что это не последняя покупка ракет этого типа.

Российский истребитель чуть не врезался в американский самолет над Средиземным морем

По его словам, планируется еще покупка ракет Javelin и легких противотанковых ракет в рамках программы Pustelnik ("Отшельник").

Как сообщалось, в октябре 2019 года администрация США разрешила продажу Украине 150 ракет и 10-ти пусковых установок Javelin на сумму 39,2 млн долларов США.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

США, Польша, Javelin, Мариуш Блащак.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пройдите тест и узнайте, что люди замечают в Вас при первой встрече
02 Мода для полных женщин, весна 2020 года (Фото)
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 22 апреля
04 Борьба с Covid-19: ООН приняла резолюцию о доступе к лекарствам
05 Что мешает похудеть: факторы, замедляющие обмен веществ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Штаб ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава (Фото)
ООС: Какая ситуация с COVID-19 среди личного состава
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Вакцина от COVID-19: Британия начнет испытания на людях
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Криклий: Реалистично планировать отдых на вторую половину лета
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Какая стоимость продуктов по состоянию на 21 апреля 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь