Российский истребитель чуть не врезался в американский самолет над Средиземным морем

Истребитель России произвел "непрофессиональный" перехват самолета-разведчика ВМС США.

Российский истребитель Су-35, который пытался провести маневр перехвата американского патрульно-разведывательного самолета Р-8А над Средиземным морем, повел себя непрофессионально, создав опасную ситуацию для обеих воздушных судов.

Инцидент произошел в это воскресенье, сообщили в Шестом флоте ВМС США.

"Второй раз за четыре дня российские пилоты повели себя опасно и непрофессионально, перехватив морской патрульно-разведывательный самолет ВМС США P-8A 19 апреля 2020 года", - отмечается в сообщении.

Как уточнили в Шестом флоте, их самолет P-8A находился в международном воздушном пространстве над Средиземным морем и был дважды перехвачен российским СУ-35 в течение 100 минут. Первый перехват американская сторона назвала безопасным, а второй - непрофессиональным.

В частности сообщается, что российский СУ-35 провел скоростной маневр и пролетел от американского самолета на расстоянии 7,5 метра, создав для Р-8А турбулентный шлейф и выпустив перед ним реактивные выхлопы. При этом, американские пилоты, двигаясь на постоянной высоте и скорости, были вынуждены изменить траекторию, чтобы российский самолет не врезался в Р-8А, обеспечив таким образом безопасность для обеих летательных аппаратов.

"Необоснованные действия российского пилота Су-35 противоречили правилам международных авиаполетов, что создало серьезную опасность для обоих самолетов", - подчеркнули в Шестом флоте ВМС США.

Ранее сообщалось об еще одном инциденте, который произошел 15 апреля в этом же районе. Тогда российский Су-35 так же пролетел на расстоянии около 7-8 метров от американского Р-8А.

"В обоих случаях самолеты США действовали в соответствии с нормами международного права и никоим образом не провоцировали указанных действий с российской стороны", - отметили американские военные.