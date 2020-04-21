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Первая блокировка государственного сайта другой страны: в РФ заблокировали сайт Минреинтеграции

Первая блокировка государственного сайта другой страны: в РФ заблокировали сайт Минреинтеграции
00:00 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Генпрокуратура РФ заблокировала сайт Минреинтеграции Украины.

Сегодня, 20 апреля, стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ заблокировал сайт Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщается на сайте Министерства.

"В настоящее время неизвестно, заблокирован ли сайт Минреинтеграции только на территории России, или и на временно оккупированных Россией территориях Украины. Однако известно, что причину блокировки сайта российская власть избрала довольно странную, а именно - претензии вызвала новость о сокрытии больных COVID-19 в Крыму и на Донбассе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, Россию обеспокоили данные со временно оккупированных ею украинских территорий о дефиците тестов, о том, что проверки там проходят только "чиновники" российских оккупационных администраций и военные, о том, что пациентам с соответствующими симптомами там ставят диагноз ОРВИ, а с врачей берут обязательства о неразглашении реальной ситуации.

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Ссылаются российские чиновники на то, что их оккупационные администрации отчитывались об отсутствии больных и большом запасе тестов. При этом, Роскомнадзор и Генпрокуратура РФ продолжают игнорировать информацию о летальных случаях в ОРДЛО и информацию от представителей оккупационной российской администрации в украинском Крыму о том, что российское Минобороны планирует больных коронавирусом военных размещать в Севастополе, для чего уже началась подготовка госпитального судна "Енисей", которое россияне используют как поликлинику для медосмотров и небольшой бесплатный военный отель для командования.

"Уверены, что сокрытие российской оккупационной "властью" в Донецкой и Луганской областях и в Крыму реальных данных о заболеваемости коронавирусом - это только повод для блокирования сайта нашего министерства. Главными факторами таких действий является абсолютно конкретная позиция относительно незаконных действий страны-агрессора на украинском территориях, пренебрежение нормами международного права, позиция относительно преследования коренного народа Крыма и о планах по изъятию земли, об отказе РФ выполнять свои обязательства оносительно вывода их войск с территории украинских Донецкой и Луганской областей и т.п. Более того, РФ, которая настаивает на том, что не имеет отношения к войне на территории Украины и всячески отмежевывается от реального влияния на свои оккупационные администрации и на ситуацию на временно оккупированных территориях, такими действиями в который раз подтверждает обратное", - отметили в Минреинтеграции.

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Пресс-служба отмечает, что ситуация с сайтом Минреинтеграции - это первый случай блокировки Генпрокураторой РФ государственного сайта другой страны.

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Россия, Цензура, ОРДЛО, Минреинтеграции.
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