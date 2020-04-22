Пандемия: Грузия продлила режим чрезвычайного положения

Новости мира:В Грузии чрезвычайное положение продлили до 22 мая.

Чрезвычайное положение в Грузии продлено до 22 мая.

Об этом заявил советник премьер-министра Грузии, пресс-секретарь Ираклий Чиковани, передает УНН со ссылкой на Грузия online.

"В связи с пандемией коронавируса в Грузии 21 марта на один месяц, до 21 апреля, было объявлено чрезвычайное положение, однако 14 апреля стало известно, что правительство обратится к президенту с просьбой продлить чрезвычайное положение до 10 мая. Однако сегодня правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение в стране до 22 мая", - пишет издание.

Как известно, с 17 апреля в Грузии в рамках мер по борьбе с COVID-19 запрещены любые перемещения легковым автотранспортом.