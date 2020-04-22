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Министр здравоохранения: Британия достигла пика пандемии коронавируса

Министр здравоохранения: Британия достигла пика пандемии коронавируса
21:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости мира:В связи с распространением коронавируса в Британии зафиксировали пиковую заболеваемость COVID-19.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок отметил, что страна достигла пика эпидемии коронавируса.

Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальное заявление чиновника

"Мы сейчас переживаем пик. Но прежде, чем ослабить любые ограничения или изменить их, мы должны достичь ряд показателей", - заявил Хэнкок.

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Среди этих показателей, в частности, последовательное снижение ежедневного уровня смертности.

Как сообщалось, данные британского Управления национальной статистики свидетельствуют, что настоящий показатель количества умерших среди инфицированных коронавирусом в Англии и Уэльсе был на 41% больше, чем ежедневные данные правительства, предоставленные до 10 апреля.

По состоянию на среду 22 апреля, количество погибших от коронавируса в Великобританииуже превысила 18 000.

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Все по теме:

Великобритания, Карантин, Пандемия, Заражение, Коронавирус, Covid-19.
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