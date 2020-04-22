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COVID-19 в Британии: Джонсона призвали расследовать дефицит медоборудования

COVID-19 в Британии: Джонсона призвали расследовать дефицит медоборудования
15:34 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:Премьер-министра Британии призвали провести расслеование, как власти решают вопрос коронавирусного кризиса в стране.

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона призвали провести расследование по поводу того, как правительство решает вопрос коронавирусного кризиса.

В частности – почему чиновникам не удалось объяснить рост количества смертей за последние дни, ограничения в тестировании и отсутствие оборудования для больниц.

Об этом сообщает Reuters.

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Сначала Джонсон удерживался от строгих мер контроля, введенных другими европейскими странами, но позже закрыл Британию, тогда как в США уже насчитали четверть миллиона умерших от COVID-19.

После блокировки Британии правительство признало, в частности, недостаток защитного снаряжения для медиков.

Как сообщалось ранее, по меньшей мере двое людей, которые умерли в начале и середине февраля, контактировали с новым коронавирусом. 

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Об этом заявили чиновники системы здравоохранения в Калифорнии. Таким образом, COVID-19 начал распространяться в США и отбирать жизни на несколько недель раньше, чем до этого времени считалось.

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Великобритания, Борис Джонсон, Карантин, Коронавирус.
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