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Потемнела кожа: Что с китайскими врачами, заразившимися COVID-19

Потемнела кожа: Что с китайскими врачами, заразившимися COVID-19
15:01 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter

Новости мира:В Китае у двух медиков обнаружили необычные симптомы, после заражения коронавирусом.

У двух китайских врачей, которые заболели коронавирусом, потемнела кожа.

Об этом сообщает Metro. 

Необычные симптомы проявились у медиков центральной больнице китайского города Ухань Ю Ван и Ху Вейфенг еще в январе.

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По мнению специалистов, произошло это из-за повреждения печени и последовавшего за этим гормонального нарушения.

Отмечается, что Ю Ван и Ху Вейфенг чувствовали себя очень плохо. Их лечили методом ЭКМО (поддержание работы сердца и легких у пациентов, у которых функция сердца и легких нарушена достаточно длительное время).

Также в больнице не исключают, что кожа потемнела и из-за некоторых лекарственных препаратов, давших такую реакцию организму.

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Медики выразили надежду, что выздоровев, кожа их коллег вновь приобретет прежний цвет.

Как сообщалось, общее количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в мире по состоянию на утро среды, 22 апреля, превысило 2,5 миллиона человек.

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Китай, Кожа, Заражение, Коронавирус.
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