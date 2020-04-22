В США прогнозируют вторую, более сложную волну COVID-19

В США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой.
В интервью The Washington Post он сказал, что вторая волна может стать более серьезной, чем нынешняя, передает НВ.
Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.
По его словам, вспышки сразу двух респираторных заболеваний могут привести к "невообразимой нагрузке" на систему здравоохранения.
Он отметил, что федеральные власти и руководство американских штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии.
В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и освободить больничные койки для зараженных коронавирусом.
Напомним, сейчас в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, более 177 тысяч умерли.