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Среда, 22.04.2020
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В США прогнозируют вторую, более сложную волну COVID-19

В США прогнозируют вторую, более сложную волну COVID-19
09:00 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

В США директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд заявил, что вторая волна коронавируса возможна зимой.

В интервью The Washington Post он сказал, что вторая волна может стать более серьезной, чем нынешняя, передает НВ.

Редфилд считает, что новая волна коронавируса может совпасть с эпидемией сезонного гриппа.

По его словам, вспышки сразу двух респираторных заболеваний могут привести к "невообразимой нагрузке" на систему здравоохранения.

Он отметил, что федеральные власти и руководство американских штатов должны использовать ближайшие месяцы для подготовки к возможной будущей двойной эпидемии.

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В частности, летом чиновники от здравоохранения должны донести до граждан США важность прививки от гриппа. Это поможет свести к минимуму число тяжелых больных гриппом и освободить больничные койки для зараженных коронавирусом.

Напомним, сейчас в мире более 2,5 миллиона зараженных коронавирусом, более 177 тысяч умерли.

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США, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в США.
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