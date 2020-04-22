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Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн

Число заболевших коронавирусом в мире превысило 2,5 млн
08:58 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Число жертв коронавируса в мире превысило 177 тыс. человек, инфицировано более 2,56 млн.

Количество диагностированных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,56 миллиона. Зарегистрировано 177,4 тысячи летальных случаев, из них в США - более 45 000.

Вылечились 686 052 человека, говорится в данных онлайн-карты распространения COVID-19 от Университета Джона Хопкинса, который собирает официальную информацию о заболеваемости в разных странах.

В США заболели более 825 000, в Испании - свыше 204 000, в Италии - почти 184 000. Во Франции количество случаев заболевания превысило 159 000, в Германии - больше 148 000, а в Британии - более 130 000. В Турции коронавирус обнаружили уже у 95,5 тысяч человек, в Иране - у 84,8 тысяч. В Китае известно о 83 864 случаев заболевания. На десятом месте по заболеваемости находится России (52 763).

В Италии умерли более 24 000, в Испании - свыше 21 000 человек, во Франции - 20 796. В Великобритании количество летальных исходов достигло 17 337.

Лидер по выздоровлению - Германия, где вылечились 99,4 тысячи пациентов с диагнозом COVID-19. На втором месте - Испания (82,5 тыс.), на третьем - Китай (77,8 тыс.). В США выздоровели более 75 000 человек.

Единственным местом, где диагностирован только один случай заболевания, остается Йемен.

Covid-19: в Беларуси уже более 6,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания

Как сообщалось, в ВОЗ отметили, что на данном этапе невозможно определить точный источник коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что человечество еще ожидают непростые испытания, связанные с коронавирусом COVID-19.

Украинский вирусолог заявила, что несмотря на неутешительную статистику – более шести тысяч инфицированных, для нашей страны – это еще не пик и даже еще не начало.

Как сообщалось, по состоянию на 9:00 21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161- летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксированы 415 новых случаев.

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус в мире, Коронавирусная инфекция, Вирус SARS-CoV-2.
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