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Covid-19: в Беларуси уже более 6,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания

Covid-19: в Беларуси уже более 6,5 тысяч подтвержденных случаев заболевания
06:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Жертвами коронавируса в Беларуси стали 55 человек.

В Беларуси вследствие коронавирусной инфекции скончались 55 человек, всего в стране подтверждено 6723 случая Covid-19.

Об этом сообщают Белновости со ссылкой на Минздрав страны.

"Согласно опубликованным данным по состоянию на 21 апреля, в результате осложнений в Беларуси умерли 55 человек", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что выздоровели и выписались из больниц 577 белорусов, которые переболели коронавирусом.

Всего в Беларуси выявлено 6723 случая Covid-19. С начала февраля медики осуществили 108 тысяч 545 тестов на выявление коронавирусной болезни.

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Как сообщалось ранее, в мире зафиксировано почти 2,5 миллиона случаев заражений Covid-19, из которых более 170 тысяч – летальные.

По данным на 9:00 21 апреля в Украине лабораторно подтверждено 6125 случаев Covid-19 (за последние сутки - 415), из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели.

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Беларусь, Коронавирус, Covid-19.
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