COVID-19: в Германии начнут испытания вакцины против коронавируса на людях

Новости мира:В Германии начнут испытывать вакцину от коронавируса на людях.

В Германии одобрены клинические испытании антикоронавирусной вакцины на людях.

Это подтвердил 22 апреля Федеральный институт вакцин и биомедицинских препаратов Пауля Эрлиха (PEI) в Twitter.

"Первое клиническое испытание вакцины против COVID-19 утверждено в Германии. Тестирование вакцины на человеке является важной вехой на пути к безопасной и эффективной вакцине против COVID-19", - говорится в посте PEI.

Как уточнил на пресс-конференции Клаус Цихутек, президент PEI, разрешение протестировать вакцину на здоровых добровольцах получила фирма BioNTech из Майнца.

Испытания будут проходить в 3 этапа: сначала на небольшой группе - 200 добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет, затем на нескольких тысячах людей и наконец - на 20 тысячах человек. Вакцинировать будут одним из нескольких слегка модифицированных вариантов вакцины.

Отмечается, что начальные клинические испытания направлены на определение общей переносимости кандидатов и их способности генерировать специфический иммунный ответ против возбудителя.

Институт Пауля Эрлиха предполагает, что следующие клинические испытания кандидатов в Германии начнутся в ближайшие несколько месяцев. Для борьбы с пандемией понадобится несколько вакцинных препаратов для обеспечения надлежащего исследования.