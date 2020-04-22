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Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной
Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной
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Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной

Главы МИД стран ЕС проведут "стратегическую дискуссию" по дальнейшей работе с Украиной
03:35 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Совет ЕС в среду неформально обсудит дальнейшую работу с Украиной.

Министры иностранных дел стран-членов ЕС на заседании в формате видеоконференции 22 апреля обсудят, как Европейский Союз будет в дальнейшем продолжать работать с Украиной.

"Мы проведем стратегическую дискуссию в отношении Украины и Восточного партнерства. Есть два вопроса для обсуждения: это конфликт на востоке страны и необходимые реформы, которые должны провести украинское правительство и президент Зеленский", - сообщил высокопоставленный европейский дипломат, говоря о рассмотрении украинского вопроса на предстоящем заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики.

По его словам, Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель доложит о ситуации министрам иностранных дел, у которых "будет возможность предоставить свое видение в отношении того, как ЕС будет продолжать работать" с Украиной. "Наша политика четкая: мы хотим видеть стабильную, мирную, независимую Украину, (которая живет) в мире со всеми своими соседями, и ее путь приближения к ЕС. Это - наша политика, но есть конфликт на востоке, который мешает Украине в действительно очень продвинутых социальных и политических программах", - считает европейский дипломат.

При этом он отметил, что Россия "не помогает" в разрешении конфликта на Донбассе.

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"Президент Украины Зеленский сделал очень храбрые и политически трудные шаги, чтобы русские подготовились к миру на востоке (Украины - ред.), но он не получает ответ, который заслужил. Поэтому мы будем обсуждать то, как еще больше поддерживать правительство Украины", - подчеркнул дипломат.

Отвечая на вопрос о возможных решениях по результатам заседания, он констатировал, что, так как министры встречаются в формате видео-конференции, то "по определению, это - неформальная встреча, поэтому не будет формальных решений".

По его словам, обсуждение украинского вопроса должно было состояться еще в марте, "однако пандемия сделала это невозможным". "Мы проведем еще одно (обсуждение) позже", - сообщил дипломат.

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Он также проинформировал, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не будет принимать участие в этом обсуждении, однако украинская позиция будет представлена.

Касаясь вопроса предоставления помощи украинскому правительству, то, по словам европейского дипломата, в настоящий момент речь идет о помощи в рамках борьбы с пандемией.

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Украина, ЕС, Восточное Партнерство, Совет ЕС.
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