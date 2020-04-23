После открытия границ: глава дипломатии ЕС посетит Украину

Новости мира:Боррель планирует впервые посетить Украину после карантина.

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель совершит свой первый зарубежный визит после открытия границ в Украину. Об этом Боррель заявил в среду на пресс-брифинге по итогам видеоконференции глав МИД ЕС, передает УНН.

"Да я могу подтвердить, что это мой первый визит, который состоится в Украину, после отмены карантина, поскольку подготовка моей поездки в эту страну была прервана в результате закрытия границ", — сказал Боррель.

Так, он добавил, что ЕС будет продолжать активно помогать Украине в условиях пандемии коронавируса.

"Мы будем продолжать оказывать активную помощь Украине в нынешних сложных условиях, но мы ожидаем от президента Зеленского продолжение усилий по проведению реформ. Мы также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины", — сказал он.

Отвечая на вопрос украинских журналистов, не опасается ли Евросоюз выхода из-под контроля ситуации на Донбассе в связи с пандемией, Боррель сказал: "Мы не видим никаких предпосылок, чтобы ситуация там могла ухудшиться в результате пандемии".

Однако он подтвердил наличие проблем в снабжении медикаментами и медоборудованием в регионе.