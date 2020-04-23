Президент Панъевропейского движения Австрии: Нужна новая политика в отношении Украины

Новости мира:Карл фон Габсбург считает, что ЕС нужна новая политика в отношении Украины с перспективой членства.

Евросоюзу нужна новая политика в отношении Украины, которая будет предусматривать перспективу членства.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Дома Габсбургов, президент Панъевропейского движения Австрии Карл Габсбург-Лотарингский.

"Она (Украина – ред.) сейчас принадлежит к Европейской политике соседства, которая не предусматривает перспективы членства. Вот почему мы в Панъевропейском союзе четко заявляем, что нужна новая политика в отношении Украины, которая будет предусматривать перспективу присоединения. Цель здесь очевидна, но путь все еще не легкий", - сказал Карл фон Габсбург, комментируя вопрос относительно того, будет ли коронакризис иметь последствия для евроинтеграционных перспектив Украины.

По его словам, в целом ЕС в вопросе расширения "продемонстрировал свою дееспособность, хотя и с некоторым промедлением".

"Переговоры о присоединении сейчас должны начаться с Албанией и Македонией (теперь официально Северная Македония, - ред.). И это хорошо. Страны Юго-Восточной Европы однозначно принадлежат к Европе", - сказал он.