Скачать
Четверг, 23.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится
Пандемия: в ЕС надеются, что саммит "Восточного партнерства" все же состоится
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
США остановили выдачу "грин-карт": Трамп подписал указ
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Хэй: Усик недооценивает Чисору
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам

Президент Панъевропейского движения Австрии: Нужна новая политика в отношении Украины

Президент Панъевропейского движения Австрии: Нужна новая политика в отношении Украины
05:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Карл фон Габсбург считает, что ЕС нужна новая политика в отношении Украины с перспективой членства.

Евросоюзу нужна новая политика в отношении Украины, которая будет предусматривать перспективу членства.

Об этом в интервью Укринформу заявил глава Дома Габсбургов, президент Панъевропейского движения Австрии Карл Габсбург-Лотарингский.

"Она (Украина – ред.) сейчас принадлежит к Европейской политике соседства, которая не предусматривает перспективы членства. Вот почему мы в Панъевропейском союзе четко заявляем, что нужна новая политика в отношении Украины, которая будет предусматривать перспективу присоединения. Цель здесь очевидна, но путь все еще не легкий", - сказал Карл фон Габсбург, комментируя вопрос относительно того, будет ли коронакризис иметь последствия для евроинтеграционных перспектив Украины.

После открытия границ: глава дипломатии ЕС посетит Украину

По его словам, в целом ЕС в вопросе расширения "продемонстрировал свою дееспособность, хотя и с некоторым промедлением".

"Переговоры о присоединении сейчас должны начаться с Албанией и Македонией (теперь официально Северная Македония, - ред.). И это хорошо. Страны Юго-Восточной Европы однозначно принадлежат к Европе", - сказал он.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, ЕС, Австрия, Карл фон Габсбург.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Выберите понравившееся дерево и узнайте, какая профессия подходит именно Вам
02 Президент анонсировал создание государственной авиакомпании
03 Кабмин утвердил планы формирования тергромад еще двух областей
04 Как правильно носить медицинскую маску
05 Пандемия коронавируса: определена температура, которая убивает COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
Трамп о Covid-19: Этот вирус рано или поздно уйдет
В США коронавирус обнаружили у двух котов
В США коронавирус обнаружили у двух котов
Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей
Отчет ОБСЕ: боевики снова мешают работе наблюдателей
Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами
Рецепт дня: запеченная рыба в лаваше с помидорами
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь