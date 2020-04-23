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Счет на миллиарды: в столице Хорватии оценили ущерб от недавнего землетрясения

Счет на миллиарды: в столице Хорватии оценили ущерб от недавнего землетрясения
05:36 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Ущерб от землетрясения в хорватской столице составили €5,5 миллиардов.

Недавнее сильное землетрясение нанесло столице Хорватии – городу Загреб – материальный ущерб на общую сумму в 42 миллиарда кун — около €5,5 миллиардов.

Об этом сообщает Blic.

"Министр строительства и благоустройства Хорватии Предраг Штромар заявил, что ущерб от землетрясения в Загребе и его окрестностях оценивают примерно в 42 млрд кун или €5,5 миллиардов", - говорится в сообщении.

Министр подчеркнул, что страна будет искать финансовую помощь Европейской комиссии и всемирного банка, а также планируется провести донорскую конференцию.

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В то же время министр финансов Здравко Марич заявил, что Хорватии также будет нужно до 70 миллиардов кун в ближайшие несколько месяцев, чтобы справиться с экономическими последствиями коронавирусного кризиса.

Как сообщалось, в столице Хорватии 22 марта один человек погиб и еще 27 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,3, кроме того, много людей были вынуждены оставить свои дома из-за повреждения зданий.

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Все по теме:

Землетрясение, Хорватия, Загреб, Предраг Штромар.
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